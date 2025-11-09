［J１第36節］川崎 １−１ 岡山／11月８日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu心を熱くするような意地のドローであった。シーズンも残り３試合、J1初挑戦の岡山にとって川崎戦は、勝点１でも上積みすれば、来季もJ1で戦える権利を得られる大事な一戦だった。結果的には１時間先にキックオフされていたゲームで18位の横浜FCが鹿島に敗れたため、その時点で岡山の残留は決まり、ベンチにはその情報は伝わっていたという。だ