日野自と三菱ふそう統合は“トヨタ離れ”でダイムラー主導が鮮明に日野自動車は4日、2026年3月期上期（4〜9月）連結決算を発表するとともに、三菱ふそうトラック・バスとの経営統合後の日野自の新社長として、26年4月1日付で独ダイムラー・トラック出身のサティヤカーム・アーリャ氏（52）が就任することを発表した。また、三菱ふそうも同時に、4月1日付でダイムラー・トラック出身のフランツィスカ・クスマノ氏（36）が社長に就