新潮社は、Web漫画サイト「くらげバンチ」で連載中のコミック『酒蔵かもし婚』第2巻を2025年11月8日(土)に刊行した。日本酒オタク女子・涼の「婚約者(仮)」となった元気は、鮎原酒造に住み込み、日本酒造りに挑戦する。持ち前の明るさで日々仕事に向き合う元気だが、酒蔵にはクセ強のキャラクター達が勢ぞろい。そして、涼と義母との対立も表面化して……。今巻では、鳥取の純米吟醸酒「満天星」が登場。造りを終えてから3年熟成し