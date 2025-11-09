俳優の窪塚洋介が10月29日、YouTubeチャンネル『千原ジュニアYouTube』にゲスト出演。2000年放送の大ヒットドラマ『池袋ウエストゲートパーク』(TBS系)の裏話を明かした。窪塚洋介○「脚本読んで、これヤバいなって思った」デビューについて、「16歳ですね。うちの母親の知り合いが、一番最初の事務所の社長と友達っていう。非常に当たり障りのないスタート」と語り、「なんとなく漠然と憧れてた」と話した窪塚。その後、20歳のこ