北海道のスタートアップがシステム開発市街地に現れたクマ対策として、北海道標津町のスタートアップ（新興企業）が開発した位置情報共有システムが注目を集めている。猟友会と自治体、警察の連携を支援する仕組みで、これまでのハンター依存からの脱却を目指す。市街地での発砲を首長の判断で認める「緊急銃猟」の開始を機に導入を検討する自治体も出ている。標津町の農業支援システム会社「エゾウィン」が開発した「クマハブ