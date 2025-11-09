◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（8日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）紅白戦では、石井琢朗2軍監督や橋上秀樹オフェンスチーフコーチらに采配を託した巨人の阿部慎之助監督。自身はジャイアンツタウンスタジアムの3階の部屋から試合を見守りました。盗塁、エンドランなど機動力を生かした作戦が多く見られ、阿部監督は「点が入れば、なんでもしようかなと思っています」と説明。来季は岡本和真選手がメジャー挑戦で抜ける可