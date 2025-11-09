釈放されたその足で再犯「女性が1人で歩いているのを見かけて、体を触りたくなった」釈放されたその日に、帰宅途中の女子中学生に暴行を加えた男は、こんな呆れた動機を口にしたという。「10月21日、埼玉県警は住所不定の平野悠容疑者（23）を暴行容疑で逮捕しました。平野容疑者は20日の夕方、さいたま市内のマンション敷地内で帰宅途中だった女子中学生に後ろから近づき、『殺すよ』と脅しながら口を押さえ、首に手を巻きつけて