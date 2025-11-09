今年も残り2カ月を切り、年末の足音が近づいてきた。各家庭では大掃除をどうするか悩む季節でもある。ウェブマーケティングのセレクトラ・ジャパンはこのほど、全国の25歳以上の既婚者2000人を対象に大掃除に関する意識調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】“年末の風物詩"も今は昔… 年末大掃除の予定を尋ねたところ、「する予定」は33％、「普段よりは丁寧にする予定」が42％、「しない予定」が25％だった。