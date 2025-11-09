東映が6日、公式サイトで、テレビ朝日系で放送中の特撮番組「仮面ライダーゼッツ」（日曜、前9･00）の撮影中に落下事故があったことを発表した。 【写真】リアル“中の人”が大ケガ！仮面ライダーゼッツ 事故に遭ったのは、俳優でスタントマンの鍜治洸太朗（30）。公式サイトでは「2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組『仮面ライダーゼッツ』のアクションシーンの撮影において