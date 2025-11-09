宮内庁は9月30日、「ヒゲの殿下」として知られた𥶡仁親王（2012年に薨去）の第一女子・彬子さま（43）が、当主不在となっていた三笠宮家の当主となり、信子さま（70）が同家を一人離れて「三笠宮𥶡仁親王妃家」を創設、当主となると発表した。【画像】三笠宮家の宮号を家の名に付けたいと希望された信子さまジャーナリスト秋山千佳氏と「文藝春秋」編集部の取材に、双方の関係者が重い口を開いた。彬子さま