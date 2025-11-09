日向坂46からの卒業を控え、11日に2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）を発売する河田陽菜（24）。本作では、デンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行し、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の表情を捉えている。インタビュー後編では、「やりたいことはやり尽くせた」と語る河田に、最後にセンターを務めた楽曲の裏話や、『ひなあい』への思