「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。「インスタではお化粧してきめてるけど普段は近所のサウナでぼーっとしてるだけの人」とつづり、ピンクのサウナハットに胸元を大胆に露出したバンドゥビキニ水着で湯船に入る姿を公開した。また別の投稿では「朝活してお買い物して、家族でご