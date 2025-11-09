イングランド代表は13日に2026ワールドカップ欧州予選でセルビア、16日にアルバニアと対戦するが、それに向けた代表メンバーにレアル・マドリードMFジュード・ベリンガムが戻ってきた。今季のベリンガムは肩の手術で出遅れることになり、先月の代表戦には参加していなかった。さらに特定のスター選手に依存しないチーム作りを行う指揮官トーマス・トゥヘルとの関係を疑問視する声もあり、今月のメンバーにベリンガムが復帰するかは