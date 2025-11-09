愛知県警本部（写真：YUTAKA／アフロ）愛知県警は2025年11月6日、岡山県備前市の27歳の小学校教諭を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。少女の着替えを盗撮した動画を所持していたとされる。この逮捕により、同様の盗撮データをSNS上で共有していた教員グループのメンバーは計7人となり、警察は「全員を摘発した」と発表している。逮捕者はいずれも現職または元教員で、居住地は名古屋市・横浜市など複数地域にまた