８日放送の日本テレビ系「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」に、アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」が出演。司会の有働由美子アナウンサーが“母親目線”でメンバーを気遣う場面があった。番組冒頭、「季節の変わり目、大丈夫ですか？お体」と話すと、メンバーから「優しいなあ」の声が。佐久間大介が「予防接種とか受けてます」と返すと、「あら、えらい！大事、大事」とほめ、「あと、布団とかも厚く冬用に替えたりしてます？」と