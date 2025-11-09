スマートフォンケースやテックアクセサリーの人気ブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」より、いよいよ最終シーズンを迎えるの人気シリーズ「ストレンジャー・シングス」とのコラボレーションが登場だ。 ついに明かされる「裏側の世界」の起源や、ホーキンスの町を襲う数々の超常現象の謎に迫る物語の緊迫感を表現。世界中のファンは、超常的なスタイルを纏ったダ&#