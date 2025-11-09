元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、11月8日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“芸能界サウナー”が同じサウナに大集合したことがあると語った。番組には今回、女優の清水みさと（33歳）がゲスト出演。夫のサバンナ・高橋茂雄（49歳）と共にサウナ好きとして知られていることもあり、サウナについてトークが進む。その中で、松岡は「初めて（高橋と）サウナでお会いしてから、10年