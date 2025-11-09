埼玉県長瀞町の鈴木日出男町長（６５）が、町長就任前に２０２３年の同町議選に出て当選した際、選挙運動費の収支報告書に、法定上限を超える車上運動員数を記載していたことがわかった。同町選挙管理委員会によると、公職選挙法は、町議選で報酬を支払うことができるウグイス嬢など車上運動員の人数を「１日７人まで」と定めている。選挙期間は５日間で、のべ３５人が上限となる。鈴木町長はのべ５７人分を記載しており、規定