北海道根室市を訪れた黄川田北方相は８日、北方領土・歯舞群島を目の前にした納沙布岬を視察した際に、感想を聞かれ「一番外国に近いところ」と発言した。その後、市内で開かれた北方領土元島民との懇談会で「誤解を与えた」と釈明した。懇談会で、黄川田氏は発言について「誤解を与えたとするなら、注意しながら、責任ある言葉を発していきたい」と語った。懇談会後、報道陣の取材に対し、根室市の石垣雅敏市長から「外国のゲ