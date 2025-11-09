おやつカンパニーの人気シリーズ『フランスパン工房』から、冬季限定フレーバー「こんがりショコラ味」が登場します。自家製のフランスパンを薄くスライスし、チョコを練り込んで焼き上げた軽やかなチップスは、噛むほどに広がる香ばしいショコラの香りが魅力。2007年に発売された当初から人気を集めた“パンのお菓子化”が、さらに贅沢に進化。仕事や家事の合間、ほっと一息つきたい冬のご褒美タイムにぴ