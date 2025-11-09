気象庁は9日午前6時45分、台風情報を発表した。大型で非常に強い台風26号（フォンウォン）は同日午前6時の実況で、フィリピンの東にあり、時速35で西北西に進んでいる。中心位置北緯13度55分 (13.9度)東経125度35分 (125.6度)で中心気圧950 hPa。中心付近の最大風速45、最大瞬間風速60、 25以上の暴風域南東側260、北西側 220、15以上の強風域北側 650、南側 500。今後はフィリピン方面に進み、南シナ海で右にカーブして台湾方