「2024 American Manga Awards」「You Should Read This Manga2025」など各国の漫画賞へのノミネート続出で話題の恐竜飼育漫画『ディノサン』の最新第8巻が2025年11月8日(土)、新潮社より発売された。そして、新潮社オンラインストア「新潮ショップ」限定で、宛名入りサイン＆クリスマスカード付きの限定絵本ギフトセットの予約受付もスタートした。○●江の島ディノランドが閉園危機!?新章突入の『ディノサン』最新8巻『ディノサ