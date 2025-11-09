元警視庁警視の成智英雄氏は、著書『犯罪捜査記録猟奇篇』（創人社）の中で、こう記している。〈犯罪の蔭に性的問題が秘められているということは、千古不滅の原理に違いないが、それも近時は想像もつかない殺人が突発し、その捜査は証拠絶対主義という法律の壁にさいなやまされて難航を続け、迷宮入りが当然視される傾向さえうかがえる〉それを克服するのは捜査指揮官の確率の高い推理であり、捜査員たちの汗と涙の集積だと