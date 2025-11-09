東大出身のタレント、クイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が8日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。今年の新語・流行語大賞のノミネート語から1つ選ばれる大賞候補を予想した。安住紳一郎アナが「新語・流行語大賞30語が発表になったということで、1年を振り返る言葉の数々ということですよね」と一覧のフリップを提示。その中から1つ選ばれる大賞の予想を求められると、伊沢は、直前に弁護士の菊間千