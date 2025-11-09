[11.8 J1第36節 柏 1-0 名古屋 三協F柏]優勝争いに食らいついた。2時間前にキックオフを迎えていた、勝ち点67で首位に立つ鹿島がしっかりと勝ち点を70にのばしたなかで、2位の柏レイソルもまた名古屋を下して、勝ち点を69に積み上げた。じつは「鹿島勝利」のプレッシャーを、柏の選手たちが感じていたわけではない。MF小西雄大は試合後に鹿島の結果を知ったといい、DF馬場晴也はハーフタイムに電光掲示板に表示される他会場の