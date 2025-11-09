「蔦重とは、終わりにします」喜多川歌麿（染谷将太）が西村屋万次郎（中村莟玉）に告げたこの一言。永年にわたる蔦重（横浜流星）への想いを断ち切り、新たな舞台へ旅立とうとする決意が表れていました。これまで歌麿の想いによって、何とか保たれていた二人の関係。それが度重なる蔦重の無神経さによって、とうとう断たれてしまったのです。なぜこんな事になったのか、今回は蔦重に欠けていた側面から考察して行きましょう。蔦重