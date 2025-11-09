横浜市の駐車場に停まっていた無施錠の軽トラックから現金およそ24万円などを盗んだとして、28歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは横浜市の無職、葛西聖悟容疑者（28）です。葛西容疑者は、おととい（7日）午後3時すぎ、自宅近くにある店の駐車場に停まっていた軽トラックから現金およそ24万円と財布などが入っていたバッグを盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、当時、軽トラックは施錠されておらず、