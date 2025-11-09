女優・森七菜のドラマのオフショットが注目されている。スタッフによるインスタグラムが９日までに更新され、出演中のＮＨＫ夜ドラ「ひらやすみ」のオフショットを掲載。ドラマの告知とともに「小林」と胸に記されたジャージー姿の森の写真がアップされた。この投稿には「かわゆい魅力的」「大好きです」「肌きれいすぎかわいい」などの声が寄せられている。