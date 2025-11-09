1月17日、阪神・淡路大震災の日が近づいてきました。そこで、少し早めの予習をします。活断層を実際に見られる場所として、以前、岐阜県本巣町の「根尾谷地震断層観察館」を紹介しています（2024年08月11日掲載）。今回は「阪神・淡路大震災」の震源断層の一部が見られる「野島断層保存館」を紹介します。地震で大きくズレ動いた野島断層の断面が見られるほか、大震災の被害状況の再現模型や、当時の写真パネルなども見学できます