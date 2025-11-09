サービス業や小売店などで問題となっている度が過ぎたクレーム、つまりカスハラ。カスハラ対策の専門家である弁護士の能勢章さんは「かつては日本企業の中に『クレームは宝の山』という認識があったが、2021年のある事件で世間の認識は変わった」という――。※本稿は、能勢章『「度が過ぎたクレーム」から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。■27年前の「東芝クレーマー事件