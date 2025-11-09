バターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、ブランド史上初となる生仕立ての「パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド」(5個入、税込2,160円)を、2025年11月12日から12月11日までの期間限定で、大丸東京店にて発売する。〈先行販売時には発売初日に即完売〉15周年企画の第1弾として､『シュガーバターの木』のパティシエが“極上のミルキー感”をテーマに、ブランド史上初となる生仕立ての「シュガーバターサ