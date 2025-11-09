J1リーグ第36節 川崎F 1（0-0）1 岡山15:03キックオフUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu入場者数 23,343人試合データリンクはこちら前半は岡山がボールを握る展開になった。前線のルカオがしっかりとボールを収めて起点となり、保持率56パーセントと川崎を圧倒する。だがなかなか決定機は作れない。逆に川崎は一つのチャンスで決定機をつくった。43分、河原創のクロスをエリソンがフリーでヘディングしたが、目の前に立ち塞