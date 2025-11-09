かつて地元・福岡で暴走族の総長を務めていたお笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹（４７）が、１２日から主演舞台「ひとり芝居８」（１６日まで。東京・ポケットスクエア）に挑む。２０１６年から続くライフワークで舞台に立つのは佐田一人だけ。「全然楽しくない。毎日憂鬱（ゆううつ）です」と苦笑する。ＤＩＹなどを発信するＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは、登録者１００万人目前と絶好調で「遊んで暮らせる」程だという中、