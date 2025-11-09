◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）降雨によるコースコンディション不良のため、スタートが９０分遅れることが大会事務局から発表になった。杉浦悠太（フリー）が通算１３アンダーで３打差のトップで最終日を迎えている。午前９時２０分に競技開始だった最終組は１０時５０分にスタート予定。日本オープン覇者の片岡尚之（ＡＣＮ）、賞金ランキングトップの生源