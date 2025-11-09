仲介に入ったアメリカの動向も注目される、ロシアとウクライナの戦争。戦争終結後、ロシアにはいったいどのような未来が待っているのか。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、「前編」に引き続き、現在も人手不足やインフレに苦しむロシアの未来について解説する。※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9