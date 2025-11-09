俳優・吉田栄作の妻で、９月に第１子の出産を発表した女優の内山理名が７日、自身のインスタグラムを更新。４４歳の誕生日を報告した。「４４歳になりました♥」と投稿した内山。「マインドはもっと軽やかに、そして小さな幸せを沢山キャッチしていきたいと思います。」と続け、日常の風景を収めた写真を複数アップした。内山は「?初夏。妊娠中リフレッシュに海へ。季節外れの写真。」と、ぽっこりおなかで笑顔を見せ