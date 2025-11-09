女優の安達祐実が７日、自身のインスタグラムを更新。プライベート風の最新ショットを公開した。安達はハートの絵文字とともに「お酒強そうってよく言われる」と投稿。酒瓶が二本並んだ居酒屋風の店内で、右手で頰づえをつき左手で小さくピースをする、自然体な姿を披露した。この投稿にファンからは「気も強そうで好きです」「後ろの二本飲み干しそう」「一緒に飲みたいです」「視線と指に色気を感じます」などの声が