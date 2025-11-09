ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が７日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」メンバーで、忘年会を開催したことを明かした。「ザワつく忘年会！！」とつづった高嶋は、「酒に飲まれる男若干１名…楽しい宴でした。もう８年もやってる番組らしいです」と投稿。共演する石原良純、長嶋一茂、サバンナ・高橋茂雄と焼き肉を楽しむ様子を公開した。石原が真っ赤な顔の長嶋と肩を組み、満面の笑みを見せる