３月末をもってグループを解散したアイドルグループ・ＫＡＴ−ＴＵＮが８日、千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで、ラストライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ−ＴＵＮ」を開催した。２００１年に結成して、０６年にＣＤデビュー。惜しまれながらも解散した３人は、デビュー前の楽曲や全シングルを含めた５１曲を熱唱。グループの歴史をたどりながら、スタジアムを埋めたファン３万人を熱狂させた。◇亀梨和也（かめなし・かずや