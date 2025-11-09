「侍ジャパン強化合宿」（８日、宮崎）侍ジャパンの正遊撃手は俺じゃ！広島・小園海斗内野手（２５）が８日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けた強化合宿でアピールに成功。ライブＢＰで安打性の打球を２本放ち、順調な調整ぶりを示した。井端弘和監督（５０）からも高評価を受け、レギュラー獲りへ突き進む。巧みなバットコントロールで外野へと打球を運び、さっそ