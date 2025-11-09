阪神・小幡竜平内野手（２５）が８日、鉄人ボディーをつくり上げて来季は全試合出場を果たすことを誓った。筋肉は裏切らない−。遊撃の定位置をつかみきれなかった悔しいシーズンを経て、ダンベルと向き合う覚悟を決めた。「レギュラーで出るからには全試合出場をクリアしたい。シーズン中はバリバリ鍛えられないので、（筋肉を）大きくしたい」。今オフはボディービルダーのように筋肉に愛を注ぎ、強靱（きょうじん）な肉体を