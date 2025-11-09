「いつ」「どこに」「どうやって」力を入れれば（抜けば）いいのか迷走中……山形プロ！教えて～！ 下半身と上半身の引っ張り合いがヘッドスピードを生む 左サイドへの「ちょいはや」重心移動で捻転差もMAXに！ 切り返しのタイミングは、下半身と上半身で“ラグ”があるのが正解。下半身はトップに到達する前から左サイドにじわじわ加力。下半身先行で切り返し、上半身はそれに引っ張られるのが理想