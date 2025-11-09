Ｊ１名古屋の山口素弘ゼネラルマネジャー（５６）が退任することが８日、複数の関係者の話で分かった。成績不振による事実上の解任とみられ、一両日中に正式発表される。後任候補には岡山でゼネラルマネジャーを務める服部健二氏（５１）らの名前が挙がっているという。山口氏は元日本代表ＭＦで横浜Ｆ、名古屋、新潟などでプレー。現役引退後は横浜ＦＣで監督を務め、２０２１年から名古屋のゼネラルマネジャーに就任した。２