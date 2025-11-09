知的でエレガントな日常を彩るジュエリーブランド「ヴァンドーム青山」から、“煌めきのサーカス”をテーマにしたホリデーコレクションが登場しました。幻想的で遊び心にあふれたデザインの中に、繊細なダイヤモンドの輝きと上質な素材が共演。限定アイテムやスペシャルボックスも登場し、心ときめく季節を華やかに演出します♡ ホリデーを彩る♡ヴァンドーム青山の限定ネッ