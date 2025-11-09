みなさんは、“お口”の健康意識が高い都道府県はどこだと思いますか。株式会社SCOグループ（東京都千代田区）が実施した「お口や生活習慣などに関する意識調査」によると、「群馬県」が1位となりました。【ランキング】“お口”の健康意識が高い都道府県（調査結果を見る）調査は、全国の20〜60代の男女4515人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。調査の結果、「“お口”の健康意識が高い都道府県」は、1位