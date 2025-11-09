私はナオです。夫の転勤で息子のレン（小2）が転校になりました。知らない土地ではじめはとても不安でしたが、レンはすぐにカズマくんと友達になったようです。カズマくんのママ・ミカさんもとても優しい人で、母子2組でふれあい動物園に行こうという計画が持ちあがりました。そこへヒビキくんのママ・サツキさんが声をかけてきて、3組で一緒に行くことになりました。ありがたい話だと思っていたのですが……なんだか様子がおかし