今季限りでの引退を発表している、ドジャースのクレイトン・カーショー投手。プロ18年のキャリアでは、数多くの日本人メジャーリーガーと対戦してきました。ともにワールシリーズ2連覇を達成した大谷翔平選手もその一人です。大谷選手がドジャースに移籍する2023年以前、エンゼルス時代の6年間でカーショー投手とは11打席対戦。大谷選手にとってメジャー挑戦3年目となる2020年に初めて手を合わせました。そこで3打数0安打に抑え込