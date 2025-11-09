タレントのほしのあきさん（48）が2025年10月29日、自身のインスタグラムを更新し、トレーニング動画を披露した。「翌日はバッチリ筋肉痛」ほしのさんは、「今回は樫木先生プロデュースのスニーカーを履いてトレーニング」と報告し、美スタイルが際立つウェア姿でトレーニングをする様子を投稿。「軽くて脚長効果だけじゃなく、きちんと内体重になるからＯ脚になりやすい女性にはオススメなんだって！」とつづっていた。また、「今