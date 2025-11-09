女優の山下美月（26歳）が、11月7日に公開された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」公式YouTubeチャンネルの動画に出演。私生活では「めっちゃ独り言多い」と語った。映画「愚か者の身分」に出演している山下美月が、宣伝を兼ねて番組のゲストとしてフランス・パリを訪問。山下は「めっちゃ独り言多いんですよ。恥ずかしいんですけど」と話し、前回パリ旅行に来た時もシャンゼリゼ通りを歌いながら歩いたり、家の中でも「まず