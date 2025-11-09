◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選▽１回戦上三川ボーイズ２―０栃木さくらボーイズ（１１月２日・エイジェックスタジアム）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木では上三川ボーイズの１年生・石崎悠士郎がデビュー戦で快投した。※※※上三川の１年生右腕・石崎が公式戦初登板初先発で５回２死までノーヒットの快投をみせた。初回、先頭打者に四球を与